Selena Gomez es captaba bebiendo alcohol tras el compromiso de Justin Bieber

Los medios internacionales han reportado en los últimos días que Selena Gomez no la ha tenido muy fácil en los últimos días debido al anuncio de compromiso de Justin Bieber con la modelo Hailey Baldwin.

De acuerdo con Radar Online, Gomez fue vista bebiendo alcohol en las últimas horas. Lo preocupante es que ella misma lo había dejado de hacer debido a la enfermedad de Lupus, por lo cual tuvo que someterse a un trasplante de riñón.

La ex estrella Disney fue vista en The Cut del hotel Four Seasons en Nueva York y podría ser considerada una actitud normal de alguien que está pasando por una tusa, pero lo preocupante es su estado de salud.

El mismo medio entrevistó al Dr. Robert Fafalak, quien aseguró que si ella continúa cayendo en el alcohol podría morir.

“El hecho de que ella siga tomando lo que parece ser una gran cantidad de alcohol podría enfermarla, no solo haciendo que su Lupus empeore, sino que podría acabar con su vida”, aseguró el médico.

Luego de esta escena protagonizada por la cantante y actriz, sus familiares y amigos esperan ayudarla para que no se salga de control.

