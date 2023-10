Se tatuó pelo en la cabeza para que no se burlaran de su calvicie y se volvió viral en redes

Muchos son los casos que se conocen en Internet de personas que se han sometido a procedimientos estéticos que no han resultado bien. Este es precisamente el de un hombre que se convirtió en todo un fenómeno viral luego de acudir a un tatuador para dibujarse cabello en la cabeza.

En la actualidad, se han popularizado muchos los tratamientos para los hombres y, de hecho, el implante capilar ha sido una de las “ayuditas” más solicitadas para disimular la alopecia y hasta el paso de la edad.

Recientemente, se viralizó un video en el que se logra ver a un sujeto que decidió visitar a un tatuador para pedirle que le hiciera un diseño realista en su cabeza y así lucir su cabello.

“Olviden el trasplante de cabello y llévense un tatuaje de pelo”, fue el mensaje que escribieron en el clip. Por el momento, la publicación ya recoge en Tik Tok más de 17 millones de visualizaciones y 400 mil ‘me gusta’.

Además, se destacan comentarios como: “Pintamos toda la cabeza sin dejar una sola gota de pintura”, “al principio no parecía buena idea, después tampoco 😂😂”, “¿Y qué pasa si se quiere poner el pelo largo? Se lo tatúa hasta el cuello. 😳”, “ese cabello tiene bastante brillo 😏 su mamá si que se lo cuida”, fueron algunos de los mensajes que se destacaron.



Otro caso de tatuaje capilar sacude Internet

Este no es el único video que se ha popularizado. Hace poco también se conoció que un joven se sometió al mismo procedimiento, pero esta vez pidió que la figura se la hicieran en la frente y no en toda la cabeza como lo hizo el primer hombre.

La reacción por parte de los usuarios no se hizo esperar, pues muchos aseguran que es más notoria su condición debido a que el tatuaje hace un contraste abismal con el cabello que todavía tiene.