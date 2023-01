¡Se cansó! Lina Tejeiro les responde a quienes no les gusta su nuevo look La actriz decidió hacerse un cambio con un corte de cabello, pero a algunos de sus seguidores no les gustó.

Hace un par de días la actriz Lina Tejeiro compartió con sus seguidores una imagen en la que lucía su nuevo corte de cabello, conservando el largo y con un capul corto. Muchos de sus fanáticos quedaron encantados y le aseguraron que se veía joven y fresca.

Sin embargo, hubo a quienes no les gustó y decidieron hacérselo saber en la caja de comentarios de su cuenta oficial de Instagram. Aunque no fueron muchos, aparentemente la actriz leyó algunos y decidió responderles.

"El capul me lo hice por gusto propio, si les gusta o no, eso no va a cambiar mi opinión... Pues no me lo hago por darle gusto a nadie más que a mí, ¿no le gusta? No lo mire", escribió la actriz al pie de otra imagen en la que aparecía mostrando su cabello.

Como era de esperarse, la imagen recibió miles de respuestas entre quienes le daban la razón y quienes aseguraban que por más explicaciones que diera no iba a cambiar la opinión que tenían sobre su nuevo look.