Se abrirá el primer museo del mundo dedicado a la vagina

Londres será el lugar en donde se ubicará el primer museo del mundo dedicado enteramente a la vagina y se abrirá el 16 de noviembre luego de una campaña que logró recaudar más de US$60.000 con el fin de crear conciencia, combatir estigmas y enseñar sobre la educación vaginal.

La fundadora y creadora de este centro es Florence Schechter, quien describió este lugar como "el primer museo, hecho de ladrillos y cemento, dedicado a la anatomía ginecológica", el cual contará con exposiciones de arte, talleres y espectáculos de comedia, todos dedicados a la vulva.

La iniciativa de su fundadora nació en 2017 luego de enterarse que existe el Museo del Falo en Islandia, el cual tiene la mayor exposición de penes del mundo, pero no existía hasta el momento ninguno dedicado a los órganos sexuales femeninos.

Según como Schechter lo expresó a la BBC, el propósito será “borrar el estigma sobre el cuerpo y la anatomía ginecológica”, sin importar la raza, el sexo o el género. “Esta es una parte del cuerpo que debería ser celebrada”, afirmó.

Como el objetivo de este museo será educar, se define como un centro cultural abierto para niños, familias y escuelas con el fin de crear cultura y eliminar tabúes alrededor de la vagina.

La primera exposición que será el día de su inauguración se llamará “Muff Busters: Mitos de la vagina y cómo combatirlos” y estará activa durante un año.

Finalmente, Schechter señaló que la entrada no tendrá costo ni ningún tipo de restricción, pues será inclusivo para todos los géneros porque considera que “no todo el que tiene vagina es una mujer, y no todas las mujeres tienen vagina”.

