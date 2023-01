Ruby Rose no cree poder volver 'gay' a las mujeres heterosexuales

La actriz Ruby Rose (30) no cree que el ser homosexual sea una decisión que se pueda tomar por el hecho de encontrar atractiva a una persona de tu mismo sexo, pero cuando recibe este tipo de mensajes a través de las redes sociales, de mujeres heterosexuales que dicen haberse hecho "gay" por culpa de su belleza, se lo toma como un cumplido.

"Cuando la gente me dice que les he hecho gays, me río, porque eso no es ni siquiera una posibilidad. Creo que, como seres humanos, nos sentimos atraídos por lo que no podemos tener. Nos sentimos atraídos por la fantasía más que por la realidad, y a veces, nos enamoramos de una idea o una situación más que de la realidad. Creo que a la gente le gusta la idea de 'volverse gays por alguien' pero, realmente, no es tan simple. Al final, eso no es más que un cumplido o una muestra de cariño, no es real", explica la australiana en una entrevista a la revista Galore.

El aspecto andrógino de Ruby es una de sus mayores virtudes, pero también provoca que la comparen físicamente con Leonardo DiCaprio de joven o Justin Bieber. No obstante, la actriz se lo toma con humor y se siente agradecida de que haya gente que todavía piense que tiene 21 años, como Bieber.

"Me es indiferente que me comparen con ellos. A veces también lo hacen con Angelina [Jolie]. Me comparan con Justin por mi forma de vestir. Si me voy a hacer skate y me pongo una gorra, la gente me dice: 'Oh, te pareces a Justin'. Es cierto que nos vestimos parecido, pero en la estructura facial no creo que nos parezcamos en nada. Sinceramente, me lo tomo como un cumplido porque él tiene 21 años y yo no, así que es genial", asegura Ruby.

Por: Bang Showbiz