Rose McGowan, actriz que acusó a Weinstein, es arrestada por posesión de drogas

Rose McGowan "se entregó ella misma a principios del medio día a un centro de detención para adultos del condado de Loudoun", explicó a la AFP, Kraig Troxell, portavoz de la oficina del alguacil de esa localidad ubicada en el estado de Virginia (este).

"A principio de año había sido emitida una orden de arresto en su contra" por el departamento de policía aeroportuaria de Washington. "El aeropuerto (internacional) de Dulles se encuentra en el condado de Loudoun", precisó el funcionario, al agregar que la actriz había sido requerida por "posesión de una substancia controlada".

Publicidad

Según el portavoz, la actriz fue liberada tras pagar una fianza de 5.000 dólares y no precisó la fecha en la que McGowan comparecerá ante un tribunal.

La revista Variety, especializada en celebridades, explicó en su sitio web que la policía aeroportuaria había emitido el 1 de febrero una orden de arresto, después de que le fueron detectados rastros de drogas en sus objetos personales olvidados en un avión de United Airlines. Según la publicación se trató de cocaína.

En octubre pasado, cuando se conoció la orden de aprehensión, la actriz de 44 años tuiteó: "¿Están intentando callarme? Hay una orden para mi arresto en Virginia".

Harvey Weinstein tenía "ejército de espías" para sofocar acusaciones sexuales

Publicidad

Unos días antes, McGowan había acusado de acoso sexual al productor de Holywood, Harvey Weinstein, antes de afirmar que la había violado.

La actriz es una de las que encabezan las acusaciones contra el productor caído en desgracia, que ha sido señalado por más de 100 mujeres de acoso, agresión sexual y violación. Esto después de las revelaciones de principios de octubre en The New York Times y The New Yorker. AFP