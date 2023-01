¿Romance a la vista? Ariadna Gutiérrez sería la nueva novia de Vin Diesel

La ex Señorita Colombia, Ariadna Gutiérrez, ha firmado un nuevo contrato para grabar una película junto a Vin Diesel llamada ‘xXx: The Return of Xander Cage’, en donde sería la pareja del actor, recordado por sus apariciones en ‘Rápido y Furioso’.

Según el portal de noticias de entretenimiento, TMZ , Ariadna participará en seis escenas y tendrá tres páginas de dialogo, lo que la convierte en parte importante de la producción, donde demostrará sus dotes artísticos en el campo de la actuación.

Fuentes de TMZ también han asegurado que la ex Señorita Colombia ya se encuentra preparando todo para viajar a República Dominicana para iniciar el rodaje de esta película.

'xXx: The Return of Xander Cage' estará dirigida por D.J. Caruso, contando con un elenco de lujo como Samuel L. Jackson, Ruby Rose y Donnie Yen. Se tiene previsto que esta superproducción se estrene en el 2017.