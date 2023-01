¿Rivalidad explosiva? Kylie y Kendall Jenner se odian tras las cámaras

Quienes han seguido la historia del clan más famoso de Hollywood con su reality ‘Keeping up with the Kardashian’ saben muy bien que las hermanas Kylie y Kendall Jenner tienen una rivalidad desde muy pequeñas.

El problema es que esto, aparentemente, habría empeorado con los años. Ahora a las hermanas se les ve distantes y evitan estar en eventos públicos juntas, lo que ha generado todo tipo de hipótesis sobre su relación.

“Ellas pelean por amistades, novios, su papa y quién es más exitosa”, aseguró una fuente cercana a Radar Online. Además, añadió que Kendall tiene envidia de su hermana menor por volverse rica con su línea de maquillaje.

Así mismo, la tensión entre ambas habría aumentado debido a una salida de Kendall con Khloé Kardashian y su novio, Tristan Thompson. Según la fuente, Kylie no puede olvidar que Thompson le fue infiel a su hermana.

La misma fuente aseguró al mencionado medio que a Kylie le encanta mostrar que su relación con Travis Scott es perfecta y que vive un sueño desde que se convirtió en madre. Kendall, aparentemente, no quiere saber nada de ella y está cansada de compartir las mismas amistades.

“Si no fueran hermanas, probablemente no serían amigas”, puntualizó.

