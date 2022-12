Rihanna muestra por primera vez la cara de su bebé con A$AP Rocky y causa furor en redes sociales

Desde que tuvo a su bebé en mayo de esta año, la reconocida cantante y empresaria Rihanna se ha abstenido de compartir imágenes del pequeño en redes sociales e incluso se ha negado a revelar el nombre; sin embargo, recientemente la artista de Barbados sorprendió a sus seguidores al crear su cuenta oficial de Tik Tok e inaugurarla con un tierno video de su hijo.

En la grabación se logra ver toda la cara del también hijo de A$AP Rocky, mientras la intérprete de 'Diamonds' se apresura a señalar tiernamente: "¿Estás tratando de agarrar el teléfono de mamá?". El bebé, por su parte, sostiene el teléfono, balbucea y luego trata de situarlo en la boca, lo que ha desatado todo tipo de comentarios por parte de los internautas que califican el clip de 45 segundos como "demasiado tierno".

Con tan solo unas horas en Internet, la publicación ya recoge más de 8 millones de visualizaciones, 2 millones y medio de 'me gusta' y más de 40 mil comentarios. Además, el perfil ya tiene más de 6 millones de seguidores y 2.5 millones de 'me gusta'.

"¿Qué me costaba nacer siendo hijo de Rihanna?", "qué bello, es una mezcla de Rih y Rocky, 🥰❤️", fueron algunos de los mensajes que destacaron en la plataforma.