Ricky Martin se quita la ropa interior, pero sus seguidores solo se fijan en sus pies

Ricky Martin es conocido por sus divertidas ocurrencias en redes sociales y no tiene ningún reparo en mostrarse a sus seguidores sin ningún filtro, en términos de expresarse tal cual es, en la vida real, con sus amigos, familia y pareja.

Es por esto que compartió con sus seguidores una imagen de sus pies mientras, al parecer, está sentado en el baño y tiene su ropa interior caída en el suelo.

“Así de cerca del arcoíris”, escribió Ricky Martin junto a la foto.

Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar de quienes piensan que sus pies no están bien cuidados y no debía mostrarlos.

