Revelan detalles del estado de salud de Egidio Cuadrado, acordeonero de Carlos Vives

Egidio Cuadrado, Rey Vallenato 1985, es uno de los acordeoneros más respetados en Colombia y muchos lo reconocen por su estrecha relación con Carlos Vives ; es por eso que, varias personas se alarmaron al enterarse de que en la primera semana de enero fue ingresado de urgencias a la Clínica Foscal Internacional de Floridablanca, Santander.

Después de unos días de incertidumbre y de que circularan rumores sobre su estado de salud, Carlos Vives compartió una imagen donde se le ve visitando al guajiro de 70 años. Adicionalmente, el 15 de enero reposteó el parte médico entregado por la clínica y se dieron a conocer declaraciones de la esposa de Cuadrado.

En la publicación, el centro médico dijo: "Como parte del protocolo de atención segura, requirió vigilancia un día en la unidad de cuidados intensivos posterior a un procedimiento quirúrgico. De momento el paciente continúa hospitalizado y a la espera de completar estudios diagnósticos".

“Han dicho que duró tres días en UCI, que ha estado intubado, que se está muriendo, pero todo eso es falso. Lo trajimos porque estaba presentando un dolor en la parte derecha de la cintura, le fueron practicados unos exámenes médicos y se le detectó una masa, por lo que fue necesario practicarle una cirugía con el objetivo de tomar una muestra, o lo que le llaman biopsia”, explicó Fanny Maldonado, pareja del acordeonero en entrevista con un periódico local.

Mientras los fanáticos del hombre ganador al Premio del Consejo Directivo de los Grammy Latino esperan más noticias o incluso un video pueda dar fe de su estado, lo cierto es que él continuará en recuperación y sus familiares se encuentran tranquilos.

“En el nombre de Dios tenemos Egidio Cuadrado por muchos años, anímicamente está bien, come divinamente, lo único que no queremos es que hable mucho porque se fatiga, por eso yo estoy al frente de todo, les quería dar un parte de tranquilidad a sus seguidores sobre su salud, así que les digo que no se preocupen y les agradezco tantas muestras de cariño”, agregó la mujer.

