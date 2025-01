Reconocida DJ murió por agresiva enfermedad y luego de que le amputaran una pierna

El mundo del entretenimiento está de luto por la muerte de la reconocida DJ Niamh Jobson, de 22 años, luego de haber enfrentado durante años una agresiva condición. La noticia fue confirmada por su familia a través de redes sociales un par de días después, en el que sería su cumpleaños.

"Es con el dolor más insuperable que tomamos este tiempo y espacio para informarles a todos que nuestra enormemente talentosa, intuitiva, sabia, ferozmente inteligente, divertida, brillante, impresionantemente y hermosa leyenda de una niña, Niamh Jobson, murió el viernes 17 de enero de 2025 en Hong Kong, a pocas millas de donde nació", explicaron en medio del comunicado.

Qué enfermedad tenía DJ Niamh Jobson

La artista había batallado por varios años contra el cáncer de hueso. En 2023, y debido a la agresividad de la afección, Jobson tuvo que ser sometida a una cirugía de amputación de pierna izquierda, lo que la llevó a aprender a movilizarse desde cero y ser una fuente de inspiración y desarrollo personal para sus admiradores.

Jobson falleció en China, país que le abrió las puertas a su carrera. Sin embargo, sus primero pinos dentro de la industria fueron sembrados en Glasgow, Escocia, en donde fue desarrollando poco a poco su talento como productora e ingeniera de audio.

En su cuenta oficial de Instagram recoge más de mil 500 seguidores que constantemente interactuaban con publicaciones en las que reflejaba no solo su faceta musical, sino también su vida artística. Además, era famosa por subir sus proyectos musicales a SoundCloud, plataforma con la que iba creando su propio catálogo para próximas contrataciones.

Diferentes usuarios de Internet se han tomado las plataforma digitales para lamentar el hecho y enviarles mensajes de solidaridad y empatía a los integrantes de su círculo más cercano: "Desde el día en que te conocí, he estado totalmente asombrado contigo. Tu belleza y gracia no tenían límites", "He estado asombrado de cómo mostraste tu pierna robot con orgullo, la valentía fue asombrosa", "eres hermosa, siempre serás la techno-vikinga más genial y valiente", "nuestros corazones están rotos", son algunos de los mensajes que se destacan.

