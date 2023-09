Reconocida actriz de 'Juego de Tronos' fue vista de fiesta en Bogotá compartiendo con sus fans

La reconocida actriz británica Maisie Williams , quien le dio vida a Arya Stark en la serie 'Juego de Tronos' ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, luego de que varios usuarios de Internet revelaran fotografías y videos de su paso por Bogotá. Cabe aclarar que esta no es la primera oportunidad que la joven visita la capital colombiana.

En el contenido compartido por los internautas, se logra ver a la actriz disfrutando de la fiesta en algunos establecimientos comerciales nocturnos de la ciudad. Además tuvo la oportunidad de posar junto a sus admiradores para dejar inmortalizado este momento en fotografías.

Williams no solo ha trabajado para 'Juego de Tronos', también ha hecho parte del elenco en producciones como 'Doctor who', 'Two weeks to live', y en películas de renombre como 'El libro del amor' y 'Los nuevo mutantes'. Además, constantemente comparte imágenes en sus cuentas oficiales sobre el día a día que lleva a cabo como figura pública.

Se conoce que esta no es la primera visita a Colombia. En el 2018 pudo conocer algunas zonas emblemáticas de la capital como La Candelaria, el Santuario de Monserrate y hasta el centro de la ciudad, de manera que no dudó en compartir su experiencia a través de eres sociales.

Este evento tuvo lugar justo antes de que viaja rumbo a Sao Paulo, Brasil, para presentarse en la Comic Con Experience (CCPX2018).

Por el momento se desconocen las razones por las que la actriz está de vuelta en Colombia; sin embargo, varios de sus admiradores aseguran que podría tratarse de un viaje de trabajo para hacer parte de algún proyecto artístico y otros afirman que simplemente está de paso para disfrutar de unas cortas vacaciones.

"Si pudo en GOT, puede con la inseguridad de Bogotá", "yo a ella sí la admiro y la amo. Me encantaría verla en persona", "me muero", "y no vino a Ecuador", "hermoso el perrito, pero debes cuidar de sus ojitos. 🫠🫠😉🥰 Así como nos afecta a nosotras las personas, igual a ellos. Sus ojitos son muy frágiles. ❤️❤️😍🥺", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en redes sociales como Instagram.