Quincy Jones y Michael Jackson: Sus éxitos, la razón que los distanció y una demanda

La fusión musical entre Quincy Jones y Michael Jackson ha sido una de las más exitosas en esta industria, pues lograron crear la leyenda del 'Rey del pop', sin embargo, la relación entre los artistas tuvo de por medio una fuerte pelea entre ellos.

Quincy Jones y su éxito con Michael Jackson

Los artistas se conocieron cuando el 'Rey del pop' tenía 12 años y conformaba 'The Jackson 5', no obstante, la primera vez que trabajaron juntos fue en la versión moderna de 'Mago de Oz', ya cuando el joven, quien era uno de los protagonistas, tenía 19 años y Quincy Jones era el director musical de la película.

En medio de esto, Michael Jackson le dijo al también trompetista que le ayudara a encontrar un productor, dado que quería empezar su carrera como solista con el sello discográfico Epic.

Aunque inicialmente la disquera se negó a recibir a Quincy Jones, finalmente lograron que él fuese la dupla del joven cantante, por lo cual el hombre se puso como meta hacer más grande al artista de lo que ya era con 'The Jackson 5'.

El primer álbum de Michael Jackson fue 'Off the wall', de 1979, en el que el productor confesó que tuvo que dejarle la canción 'She's out of my life', la cual iba destinada para Frank Sinatra, porque durante la grabación el 'Rey del pop' no podía evitar llorar durante la interpretación, pues sentía en profundidad la letra de esta.

A pesar del éxito logrado con este primer trabajo, Quincy Jones se puso la tarea de hacer aún más legendario al cantante, por lo cual fue muy minucioso al momento de crear 'Thriller', el disco más vendido a lo largo de la historia. Es por ello que trabajaron durante horas enteras en la creación de este, al punto de que el productor reveló que sacaban a los segundos ingenieros y músicos en camilla.

Ocho semanas fue el tiempo que esta dupla se tomó en crear uno de los álbumes más importantes dentro de la industria musical, dentro de las cuales, según una entrevista del productor para The Sunday, escucharon 800 canciones para finalmente dejar nueve publicadas.

Distanciamiento entre Michael Jackson y Quincy Jones

Tras conseguir, para dicho momento, 22 millones de copias vendidas del disco 'Bad', el 'Rey del pop' consideró que el productor no estaba entendiendo lo que ocurría dentro del mundo del entretenimiento, pues de manera simultánea estaba con la agrupación Run-DMC aventurándose dentro del hip hop, dado que para él ese género musical iba a dar un vuelco para imponerse en 1987.

Con respecto a por qué Michael Jackson no hizo parte de su álbum 'Back on the block', Quincy Jones afirmó en una entrevista que el cantante le había dicho que el presidente de su compañía no quería que él interpretara en dicha producción.

A pesar de la molestia que pudo haber entre ellos tras el lanzamiento de 'Bad', luego de que se dio a conocer la muerte del 'Rey del pop', el productor confesó que para dicho momento estaban trabajando juntos nuevamente, ya que querían sacar un nuevo disco, y que la última vez que lo vio fue en Londres.

No obstante, tiempo después, Quincy Jones llevó a los tribunales a Sony Music y el patrimonio de Michael Jackson alegando que le debían millones en derechos de autor, por lo cual ganó 9,4 millones de dólares en el juicio.