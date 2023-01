¡Qué revelación! La modelo Emily Ratajkowski no usa sostén

Aunque la guapa Emily Ratajkowski no tuvo ningún reparo en enseñar al mundo sus atributos en el videoclip del tema 'Blurred Lines' (y en un sinfín de reportajes fotográficos posteriores), hasta hace un tiempo la modelo no se atrevía a prescindir del sujetador a la hora de salir a la calle por miedo al qué dirán.

"Recuerdo que antes envidiaba a las chicas que tienen poco pecho, porque pueden llevar camisetas divertidas o esos tops que dejan al descubierto la parte inferior de las te*as (escote conocido como underboob), sin que nadie se sienta ofendido. Así son las cosas, las chicas que tienen menos pecho pueden permitírselo", confiesa la atractiva modelo a la revista ELLE, donde revela cómo acabó hartándose de que su escote tuviera un aspecto muy poco natural.

"A mí me parece genial, pero he decidido que no quiero utilizar sujetadores todo el tiempo porque por lo general alteran la forma natural de mis pechos, y los convierten en un rasgo de mi físico hipersexualizado. A veces es más chic y natural y sexy ir sin sujetador", confiesa la atractiva maniquí a la revista ELLE.

En las contadas ocasiones en las que Emily decide utilizar sostén, opta por los modelos más sencillos: "Sin relleno, solo con aro. ¡Eso es todo!".

La intención de la maniquí al hablar de una decisión tan personal no responde a un deseo de hacer campaña a favor o en contra del uso de esta prenda de ropa interior, ya que considera que toda mujer debería poder pasearse por la calle luciendo orgullosa sus pechos -con o sin sujetador- sin que nadie la juzgue por ello.

"¡Es un tema que no concierne a nadie más que a ti! Eso es algo que todas las mujeres deben tener muy presente, y lo mismo sucede con nuestra sociedad. Asociamos las tet*s con algo vulgar en vez de verlas como algo hermoso. Pensamos que son vulgares porque nos asustan. Eso da mucho poder a ciertas personas para dictaminar qué debemos o qué no debemos llevar. Y me gustaría que eso dejara de ser así", reflexionó.