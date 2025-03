Qué pasó con Anuel AA, ex de Karol G: reapareció en hospital y cojeando

Emmanuel Gazmey Santiago, más conocido en el mundo de la música como 'Anuel AA', ha estado en el ojo el huracán por diversos temas. Sin embargo, recientemente preocupó a sus seguidores, tras una supuesta hospitalización por una infección en un tatuaje en sus piernas.

Quien alertó sobre esta situación, fue el periodista Fernan Vélez Nalgorazzi, quien afirmó que el puertorriqueño tenía varios días en un centro de salud en Miami, luego de que se hiciera un tatuaje y que presuntamente algo saliera mal.

Anuel AA revela si tuvo hospitalizado por una infección

En medio de los rumores que surgieron, Anuel AA no dudó en reaccionar y aparecer en su perfil de Instagram. Subió una historia y allí habló con un tono de burla, en donde decía que todo estaba perfecto a pesar de salir cojeando en aquel video. Estas fueron sus palabras: "¿Qué hospital y qué carajo? El día que digan que he muerto, no les crean hasta que vean el cuerpo tirao' ahí".

Los fans también se tomaron este hecho con mucha gracia, y hubo varios que quedaron confundidos por la forma en la que habló. Los internautas dejaron un par de mensajes en aquella publicación e hicieron chistes con lo sucedido.

"Debo confesar que me encanta que Anuel se burla de todo el mundo", "Bien dicen que las leyendas nunca mueren", "Hermoso mi marido, menos mal está bien", "No está hospitalizado, pero está chueco", "Así como escribe habla, no se le entiende nada", "Está apagado buscando sonido".

Qué problemas de salud ha tenido Anuel AA

En los dos últimos años, la expareja de Karol G ha mostrado su evolución musical y las diferentes colaboraciones que ha realizado; sin embargo, muchos recuerdan el momento en el que el puertorriqueño tuvo que cancelar algunos conciertos porque lo operaron de emergencia.

La noticia se conoció, luego de que él publicara una imagen acostado en la camilla en un hospital. En aquel entonces, los fans enviaron mensajes de apoyo. Después de ese momento tan tenso que vivió, volvió a la rutina y siguió lanzando sus pullas a varios artistas como Feid y Karol G.

Anuel AA lanzó nueva canción con Blessd

Anuel también ha dado de qué hablar por sus producciones musicales. Una de las que más causó sorpresa, la que hizo con Blessd, 'Deportivo', junto a Ovy on the Drums. Esto llamó la atención, porque salió unas semanas después del lanzamiento de '+57' con Karol G, Feid, Maluma, J Balvin y Ryan Castro.

Y como si fuera poco, recientemente el puertorriqueño volvió a lanzar una nueva canción junto al intérprete de 'Mírame', a la que llamaron 'Te canto bajito'. Actualmente, está en el puesto número tres de las tendencias de YouTube y en menos de 24 horas, ya acumula más de un millón de visitas.