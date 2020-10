¡Qué fotogénico! Mono roba el celular de un joven y lo llena de ‘selfis’

Según lo reveló RT en Español, Zackrydz Rodzi, un joven de 20 años residente en Malasia, fue víctima de un divertido robo. La curiosa historia inició cuando este hombre dejó a un lado su celular para irse a dormir, sin imaginar que este desaparecería repentinamente.

Al día siguiente, Rodzi notó que su teléfono no estaba en el lugar donde lo había visto por última vez. Lleno de confusión, decidió emprender una exhaustiva búsqueda por toda su casa, pero después de registrar cada rincón, sus esperanzas disminuyeron notablemente.

Al final, solo quedaba un lugar por revisar: el jardín. El hombre le pidió a su hermano que lo llamara para poder rastrear el sonido y dar por fin con el paradero de su celular. La idea funcionó y el resultado de la búsqueda fue sorprendente.

En efecto, el smartphone estaba tirado a unos metros del jardín sobre un poco de barro y plantas. Luego de recuperarlo y de notar los daños que sufrió, decidió buscar evidencias del robo y al entrar a la galería encontró toda la información que buscaba.

El ladrón resultó ser un posudo mono de pelaje claro y ojos verdes, que decidió llevarse su teléfono para capturar algunas imágenes de su rostro y del paisaje que tenía a su alrededor. En el video compartido por RT se puede apreciar el momento de diversión que tuvo el animal, mientras Rodzi moría de curiosidad por saber dónde estaba su móvil.

Aunque la extraña situación no le había causado nada de gracia, al descubrir la identidad del delincuente, este joven olvidó que estaba molesto y no le quedó más remedio que sonreír ante la pilatuna de este mono. Eso sí, desde entonces es muy cuidadoso al momento de cerrar su casa, pues no quiere que vuelva a suceder.