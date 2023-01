¡Qué cambio! Usuaria de Twitter edita cola de Yina Calderón y le pone otra, ¿mejor?

La cola de Yina Calderón siempre ha dado de qué hablar en las redes sociales, pues muchos usuarios han criticado su aspecto y sus múlitples cirugías de aumento.

Esta vez no fue la excepción. Todo empezó con un video en el que se le ve a Yina bailando guaracha con un pequeño vestido de baño y en el que buscaba que su cola fuera el foco de atención, causando que su publicación se volviera tendencia y todo el mundo comentara del tamaño de sus glúteos, siendo más críticas que elogios.

Pero el baile no quedó ahí, una usuaria de Twitter volvió viral una foto en la que editó en Photoshop la cola de Yina para que se viera de una manera menos escandalosa y más aceptada por las demás personas, causando comentarios de burla por el que es el verdadero aspecto de su cola.

"Ese c*lo es real? Dios mío, gracias por mi nalguita natural" "Nalgas de 5000 // Gimansio por 2 años" "No la editó, la reconstruyó" "Etiqueten a esa mujer para que entienda la diferencia. Si va a usar implantes, que sean los adecuados"

De igual manera, Yina habló de este tema en sus historias de Instagram, cuando uno de sus seguidores le comentó que reflexionara sobre el tamaño de sus glúteos, a lo que ella respondió: "¿a ti quién te dijo que a mí me molestaba el tamaño de mi cola?, a mí me gusta, si no me gustara no subiría videos, ¿no creen?, a mi me gusta como está, es más, yo la quiero como mas grande".

