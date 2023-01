¡Qué atrevida! Thalía le envía una fuerte indirecta a Paulina Rubio

Recientemente, Paulina Rubio estrenó su sencillo 'Desire (Me tienes loquita)' el cual realizó en colaboración con el cantante venezolano Nacho y logró superar el millón de reproducciones en YouTube.

Por otro lado, Thalía realizó una colaboración con Natty Natasha llamada 'No me acuerdo', la cual se estrenó el pasado 1 de junio y le fue tan bien que en tan solo cinco días superar los 8 millones y medio de reproducciones en YouTube.

El pasado viernes, La chica dorada compartió un video en su cuenta de Instagram en el que agradecía a sus seguidores por alcanzar el millón de reproducciones de su videoclip en YouTube.

Por su lado, la intérprete de 'Desde esa noche' compartió una imagen, en compañía de Natasha, en la cual también agradecía por haber superado los 5 millones de reproducciones en el mismo tiempo en el que Paulina Rubio llegó al millón de vistas.

La polémica se formó cuando los internautas observaron a Thalía sacando la lengua y asumiendo que el gesto iba dirigido a Paulina Rubio ya que 'No me acuerdo' arrasaría en reproducciones a 'Desire (Me tienes loquita)', si estos estuvieran compitiendo.

