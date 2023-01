¡Problemas! Miley Cyrus podría cancelar la boda con Liam Hemsworth

Aunque ni Miley Cyrus ni Liam Hemsworth han vuelto a hablar públicamente sobre el compromiso matrimonial que anunciaron a bombo y platillo hace unos meses, sus allegados temen que la pareja haya vuelto a cancelar sus planes de boda después de que la cantante supuestamente se haya sincerado en privado sobre las dudas que le asolarían en relación con el futuro que ambos tenían planeado.

"Miley nos ha dicho que no siente que su relación con Liam sea lo suficientemente fuerte como para seguir adelante con la boda, aunque no hay nada decidido todavía. Pero Liam se encuentra devastado, como es natural, y no quiere hablar con nadie del tema hasta que Miley se aclare al respecto. No se puede creer lo que está pasando", aseguró una fuente a la revista Life & Style.

Publicidad

Han pasado ya tres años desde que la pareja rompiera su vínculo sentimental al acordar que ambos eran demasiado jóvenes para embarcarse en un proyecto de vida en común, lo que llevó a Miley a dar rienda suelta a su gusto por la experimentación artística que, además de llevarle a protagonizar todo tipo de polémicas por la conducta provocativa que exhibía en público, ahora podría ser una de los motivos que explican sus últimos enfrentamientos con el cuñado de Elsa Pataky.

"Hace poco, Miley y Liam tuvieron una fuerte discusión y ella acabó diciéndole a gritos que se sentía oprimida, que no le dejaba expresarse tal y como era y que parecía que se avergonzaba de ella. A partir de ahí, no ha parado de contarle a amigos y familiares que ya no está tan convencida de que sean compatibles. Ella se considera un espíritu libre y lleno de energía, mientras que Liam se ha convertido en un tipo aburrido", explicó el mismo informante.

De forma paralela, la que fuera estrella de la factoría Disney se revelaba recientemente ante la opinión pública como pansexual (que no se identifica ni con el género masculino ni con el femenino) al revelar que su primera experiencia sexual fue con una chica.

"En toda mi vida he tenido dudas sobre mi sexualidad y mi propio género. Siempre he odiado la palabra bisexual porque eso implica etiquetarme con algo que no me representa. Nunca he pensado en esos términos de que alguien sea solo un chico o solo una chica por su físico. Empecé a abrir los ojos cuando tenía 11 o 12 años y la primera relación que he tenido en mi vida fue con una chica", explicaba a principios de esta semana a la revista Variety.