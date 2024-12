¿Problemas de salud? José Luis Rodríguez 'El Puma' pospuso concierto en República Dominicana

El cantante venezolano José Luis Rodríguez 'El Puma' canceló el concierto que tenía previsto ofrecer el 11 de diciembre en Santo Domingo, pospuesto para una fecha aún sin determinar, según la plataforma encargada de la venta de las entradas Uepa.

No se ha informado de la causa por la que 'El Puma' no actuará como estaba previsto en el Teatro Nacional Eduardo Brito de Santo Domingo, el principal de República Dominicana, donde iba a presentar su espectáculo 'Atrévete' y donde cantó en 2023.

Mira también: José Luis Rodríguez, 'El Puma', rompió su silencio sobre la muerte de su supuesto hijo no reconocido

En su cuenta de Instagram, Uepa se limita a escribir sobre el cartel del concierto "Evento pospuesto. La nueva fecha será anunciada próximamente" y a comunicar el correo al que dirigirse para el crédito o el reembolso de las entradas ya adquiridas.

La semana pasada, José Luis Rodríguez envió a sus seguidores dominicanos un mensaje, como antesala del concierto previsto. En los comentarios de la publicación, muchos usuarios han comentado su preocupación por el estado de salud del artista, pero también han dicho que el evento no tuvo la suficiente promoción.

Publicidad

"Mis amigas y amigos y seguidores de la República Dominicana quiero decirles que desde que pisé Santo Domingo comenzó mi amor por ustedes, su forma de ser, de hablar y actuar, siempre con buen humor, me hacen sentir como en casa, solo deseo para ustedes una lluvia de bendiciones", indicaba en el texto el artista.

Te puede interesar:

Estaba previsto que en el concierto de Santo Domingo 'El Puma' incluyera grandes éxitos de su carrera como 'Voy a perder la cabeza por tu amor', 'Dueño de nada', 'Vale la pena volver', 'Por esa mujer', 'Yo quiero ser tu amor', 'Por si volvieras', 'Te propongo', 'Culpable soy yo', 'Un toque de locura', 'Pavo Real', 'Agárrense de las manos' o 'Atrévete', entre otros.

Publicidad

Con 46 discos y 16 telenovelas, José Luis Rodríguez es considerado una de las mayores leyendas musicales de habla hispana y, entre los muchos galardones que tiene, recibió el Premio Grammy a la Excelencia Musical en 2019. EFE

La polémica por la muerte un supuesto hijo no reconocido de 'El Puma'

En horas de la tarde del miércoles 11 de octubre de 2023, se dio a conocer el fallecimiento de Juan José Rodríguez, también llamado ‘El Puma Jr.’ y quien aseguraba ser el hijo no reconocido del cantante venezolano José Luis Rodríguez, ‘El Puma’.

Liliana Rodríguez Morillo y Lilibeth Morillo, hijas del artista venezolano, fueron las encargadas de confirmar el deceso en sus redes sociales.

El parecido físico entre Juan José y el intérprete de temas como ‘Dueño de nada’, ‘Culpable soy yo’ y ‘Sueño contigo’ era evidente, pero durante una entrevista en 1995, el cantante venezolano expresó que él era hijo de su hermano:

Publicidad

“Mi hermano Oswaldo es muy enamoradizo y me dijo que había reconocido a ese muchacho. Si él pertenece a la familia me da alegría. Yo sé con quién estuve y dónde estuve, tengo buena memoria".