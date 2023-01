Prince es homenajeado por los Testigos de Jehová

La repentina muerte del legendario Prince el pasado mes de abril sigue generando una incesante corriente de homenajes entre sus más allegados. Los últimos en querer rendirle tributo han sido los miembros de la congregación religiosa de la que fue tan devoto en los últimos años de su vida, la comunidad de testigos de Jehová de Minnetonka -en el estado de Minnesota-, que ayer domingo se reunieron para honrar la memoria del cantante.

Entre los invitados al servicio religioso se encontraban principalmente amigos del artista y un gran número de feligreses que tuvieron la oportunidad de conocerle personalmente. En la iglesia también podrían haberse dado cita algunos familiares del intérprete que, sin embargo, trataron de pasar más desapercibidos, según informa el portal Entertainment Tonight.

Además del famoso humorista Sinbad -amigo personal de Prince desde hace años-, también acudió a la ceremonia Larry Graham, bajista de la banda Sly and the Family Stone, quien podría haber jugado un papel fundamental en la conversión de Prince a la práctica religiosa que marcó buena parte de sus últimos años. De hecho, el músico no dejó pasar la oportunidad de dedicar unas sentidas palabras desde el altar a su querido amigo.

"Prince Rogers Nelson nació el 7 de junio de 1958. Como artista y músico, sus triunfos hablan por sí solos y ofrecen un testimonio inapelable de su talento y creatividad. No obstante, Prince también mantuvo un interés profundo en todo el espectro espiritual que nos brinda la vida: comenzó a estudiar la Biblia hace muchos años y compartió sus reflexiones con toda la comunidad. Siete años después, fue bautizado como testigo de Jehová y decidió dedicar su vida a Dios y a sus hermanos. Por desgracia, Prince ahora descansa y tendrá que esperar a la llamada que Jesús hará a todos aquellos que nos dejaron para que vuelvan a la vida", rezaba el libreto que fue entregado a todos los asistentes.

Poco después del servicio religioso, Romeo -su fiel guardaespaldas y confidente- aseguró a los periodistas allí congregados que el evento había sido "precioso, un verdadero homenaje a Prince" y que no habría habido mejor manera de "dar las gracias" al malogrado músico que con un encuentro en su adorada iglesia local.

"La gente de todo el mundo, no solo de nuestra congregación, se ha reunido hoy para dar las gracias a un hombre que ha mejorado nuestras vidas a través de su inolvidable música, con su intachable actitud y con su deseo de ayudar y ser generoso con los demás", añadió.

Por: Bang Showbiz