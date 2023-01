¡Por todo lo alto! Así celebró Paola Jara su cumpleaños en cuarentena

Este 16 de mayo, Paola Jara cumplió sus 37 años y, aunque fue en medio de la cuarentena, la cantante no dejó pasar esta fecha por alto y estuvo en una gran celebración acompañada de Jessi Uribe, su familia y amigos.

Desde que inició el día, la paisa fue compartiendo en sus historias de Instagram todos los regalos que iba recibiendo y, al llegar la noche, mostró en fotos y videos la gran decoración de su fiesta con flores y globos dorados, una cena muy especial y el momento en el que partió la torta.

Publicidad

Por supuesto, aunque muchos usuarios de las redes sociales no dudaron en felicitar a Paola por su cumpleaños, otros no pasaron por alto que estaba compartiendo con amigos y la criticaron por no respetar el distanciamiento social en medio de la cuarentena.

"Se nota el distanciamiento social de los famosos", "Para los famosos no aplica cuarentena, la familia puede ir a la partida de la torta , que linda es mi Colombia , por eso estamos como estamos", "Y qué pasó con la cuarentena o para los famosos no aplica", fueron algunos de los comentarios por parte de los usuarios.



Mira también:

Publicidad