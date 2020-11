¿Por qué se celebra el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos?

El Día de Acción de Gracias es un feriado oficial que celebra uno de los mitos fundacionales de Estados Unidos y constituye la fiesta familiar por excelencia del país, aunque este año los ciudadanos fueron invitados a no desplazarse debido a la pandemia.

Es famoso por el banquete que implica y también por las peleas familiares en torno a la mesa, en los últimos años dominadas por la polémica figura del presidente Donald Trump . También marca el inicio de la temporada de compras navideñas en Estados Unidos.

Aquí algunos datos:

¿Cuándo se celebra?

El Día de Acción de Gracias no tiene una fecha específica en el calendario, sino que se festeja el cuarto jueves de noviembre de cada año.

¿Quién lo instauró como feriado?

El presidente Abraham Lincoln declaró el Día de Acción de Gracias como feriado nacional en 1863, aunque los festivales por el fin de la cosecha ya eran tradicionales.

¿En qué se inspira?

El Día de Acción de Gracias se inspira en una fiesta de 1621 celebrada por el grupo de puritanos protestantes conocidos hoy como los peregrinos, después de su primera cosecha exitosa en el "Nuevo Mundo". Tras desembarcar el año anterior del Mayflower, en el que llegaron desde Inglaterra a lo que actualmente es el estado de Massachusetts, la mitad de esos colonos murieron durante el duro invierno.

Los recién llegados debieron depender de las tribus indígenas locales para sobrevivir. Los nativos americanos Wampanoag ayudaron a los colonos con los cultivos, a cambio de protección contra tribus rivales, y el otoño siguiente la cosecha fue abundante. El gobernador inglés invitó a los nativos a una cena de festejo para agradecerles, en lo que se considera el primer Día de Acción de Gracias.

Las partes firmaron un tratado meses antes de la mítica fiesta, pero más tarde los colonos trataron de quedarse con sus tierras. Muchos nativos americanos no celebran el Día de Acción de Gracias.

¿Cómo se vive este feriado?

Los estadounidenses tienen el día libre y generalmente se reúnen para una opípara comida y ven un partido de fútbol americano en la televisión. También siguen por TV el Desfile del Día de Acción de Gracias de la tienda Macy's, que dura tres horas. Se dice que es el más grande del mundo y es famoso por los enormes globos que se elevan entre los rascacielos de la Quinta Avenida de Nueva York .

Suena divertido. No siempre. Las tensiones familiares por temas de política, en los últimos años por Trump, pueden aguar el festejo, como quedó en evidencia en la película de Woody Allen "Hannah y sus hermanas" (1986). Y ningún film mostró mejor la loca carrera para llegar a casa a tiempo que "Trenes, aviones y automóviles" (1987), protagonizada por Steve Martin y John Candy.

¿Qué hay en el menú?

En el siglo XVII, el primer Día de Acción de Gracias consistió en una cena de ciervo, maíz y mariscos. La versión moderna incluye generalmente pavo con relleno de pan y hierbas, puré de papas, salsa de arándanos, habichuelas verdes y una variedad de pasteles, usualmente de manzana y calabaza.

¿Dónde más se celebra?

Canadá, Brasil, Liberia y las islas caribeñas de Granada y Santa Lucía tienen sus propias versiones, aunque las fechas varían.

Viernes negro

El día después del Día de Acción de Gracias se llama "Viernes Negro" y es el día de compras más grande del año en Estados Unidos. Con sus atractivos descuentos , se considera el inicio de la temporada de compras navideñas. El nombre se debe a que a menudo la facturación hace que las empresas minoristas pasen del rojo al negro.

¿Y la pandemia?

En medio de la pandemia, el Día de Acción de Gracias de 2020 está marcado por un repunte de las infecciones de COVID-19 en Estados Unidos, el país más afectado del mundo con 12,5 millones de casos confirmados y 260.000 muertos.

Las autoridades sanitarias y buena parte de responsables políticos han llamado a los estadounidenses a no viajar y a limitar el tamaño de sus reuniones para no agravar la situación sanitaria, aunque no se han prohibido los desplazamientos.

Muchos igualmente han llenado los aeropuertos para ir a ver a sus familias, estableciendo récords de frecuentación desde que comenzó la pandemia, aunque con dos veces menos pasajeros que el año anterior.

