Por qué no darán El Destino de Melek, Karsu y Todo por mi familia: este día regresan

Este 25 de marzo, los televidentes de Caracol Televisión verán un pequeño cambio a partir de las 2:30 p.m. A esa hora iniciarán los partidos de las eliminatorias para el Mundial 2026. Por lo cual, las tres producciones turcas, El destino de Melek, Karsu y Todo por mi familia , que estaban previstas entre las 2:30 a las 7:00 p.m. no se emitirán, sino que darán su espacio para vivir la fiebre del fútbol.

A qué hora son los partidos de las eliminatorias al Mundial 2026

Este 25 de marzo está previsto que juegue Bolivia contra Uruguay a las 3:00 p.m. Luego, a las 7:00 p.m. los televidentes se emocionarán con cuatro compromisos en la cancha, entre ellos están: Colombia vs. Paraguay, Chile vs. Ecuador, Venezuela vs. Perú y Argentina vs. Brasil.

Asimismo, tampoco habrá Yo Me Llamo para darle paso al fútbol y apoyar a 'La Tricolor' desde sus hogares. Sin embargo, el miércoles será un capítulo potente por nueva eliminación. Con estos cambios, la programación para este 25 de marzo quedó así:

Desde las 9:00 a.m. estará Día a Día hasta las 11:15 a.m., porque a las 11:30 empezará El Cuerpo del Deseo hasta las 12:30 p.m. que inicia Noticias Caracol. A partir de las 2:30 p.m. se vivirá el Gol Caracol con las eliminatorias sudamericanas de la Copa Mundial 2026.

Al terminarse, empezará a las 9:00 p.m. Nuevo Rico, Nuevo Pobre y durará en emisión una hora y media, hasta las 10:30 p.m. Para luego darle paso a La Reina del Flow y con eso se terminaría la programación de este martes.

Cómo va la Selección Colombia en las eliminatorias al Mundial 2026

En las últimas semanas, la tabla ha tenido varios ajustes. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo estaba por encima del de 'La Canarinha', pero todo cambió y así va.

En primer lugar está Argentina con 28 puntos, le sigue Ecuador con 22, Brasil con 21, Uruguay y Paraguay están igual con 20. En el sexto, se encuentra Colombia con 19 puntos, después Bolivia con 13, Venezuela 12, Perú tiene 10 y finalmente Chile con 9 puntos.

Es de resaltar que, para que 'La Tricolor' pueda clasificar al Mundial 2026 necesita cerca de 23 o 24 puntos, es decir, requiere subir 4 puntos para dejar en alto el nombre del territorio nacional en la competencia.