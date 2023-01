¿Por qué Justin Theroux decidió tatuarse una rata y una paloma en su espalda?

La curiosa razón quedó al descubierto durante una entrevista para el programa Queer Eye. “Bueno, tenía dos perros rescatados de perreras, dos pitbulls, y cuando murieron dediqué la mitad de mi espalda a uno y la otra mitad al otro”, aseguró el actor al presentador Jonathan Van Ness.

Pero su respuesta más loca fue cuando explicó porque tiene las ratas en su espalda “en una mitad hay el dibujo enorme de una rata porque mi perro solía matar ratas en Washington Square Park”, fue la respuesta que dio el actor.

Aunque aseguró que es horrible “en cierto modo estaba haciendo un favor a la ciudad de Nueva York. Y en la otra mitad hay una paloma. Una paloma neoyorquina y una rata”.

El actor mostró más de una vez, cuando hacía escenas de desnudo en de The Leftovers los grandes tatuajes que tiene en su espalda, especialmente en la última temporada.

Para nadie es un secreto que escoger un tatuaje no es tarea fácil ya que es similar a una cicatriz que quedará por siempre en el cuerpo. El truco más importante es que si no estas muy seguro debes hacerlo en una parte que no sea muy visible, fue uno de los consejos que dejó el actor.