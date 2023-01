Por la defensa de las mujeres voluptuosas Helen Mirren admira a Kim Kardashian

Aunque la actriz Helen Mirren no es seguidora del programa de telerrealidad "Keeping Up with the Kardashians", sí es una gran admiradora de la más famosa y polémica del mediático clan, Kim Kardashian , de quien considera que realiza una labor impagable para promover una imagen más positiva de las mujeres con curvas.

"No me van mucho los Kardashian, es un fenómeno que no me resulta interesante, pero creo que es maravilloso que hoy en día las mujeres puedan tener un trasero grande y sentirse orgullosas de él. Gracias a Madame Kardashian, y a Jennifer Lopez antes que ella, ahora está bien visto que las mujeres tengamos muslos, lo cual me parece maravilloso. Es muy positivo", aseguró la oscarizada intérprete al Sunday Telegraph.

Publicidad

Helen siempre ha sentido debilidad por las mujeres capaces de rebelarse ante las convenciones sociales.

"Cuando yo era joven, incluso enseñar el tirante del sujetador era considerado "de zorra". Las mujeres tenían que someterse. Por eso me encantan las mujeres desvergonzadas y orgullosas de sí mismas. Antes, nos controlaban a través de la vergüenza, así que admiro a las mujeres que han dado un paso al frente para reivindicar sus cuerpos: Madonna, Chrissie Hynde, Joan Jett, Bonnie Raitt. Adoro a las Pussy Riot, más que a cualquier otra cosa en este mundo. Le han hecho un corte de manga a la sociedad, se ponen la ropa que quieren y se comportan como les viene en gana", afirmó la intérprete de 70 años.

En su caso concreto, Helen -casada desde hace 19 años con el director Taylor Hackford- no se arrepiente de ninguna de sus decisiones pasadas, especialmente en el terreno sentimental.

"He vivido la vida que he querido. Nunca sabes cuándo va a suceder algo terrible, en ocasiones suceden cosas horribles que te tiran de tu pedestal para hacerte la vida más complicada. Soy consciente de lo afortunada que he sido. Además, he conocido a una serie de hombres buenos, muy buenos, a lo largo de mi vida. Mi marido, obviamente, es un hombre maravilloso, pero en general todos mis compañeros me han aportado algo positivo".

Publicidad

Por: Showbangbiz