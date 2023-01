Helen Mirren se siente 'vulnerable' en las alfombras rojas

Puede que la actriz Helen Mirren cuente con una dilatada y aclamada trayectoria interpretativa que ha hecho de ella una de las artistas más reputadas de la industria del cine, sin olvidar la elegancia y el innegable atractivo que proyecta a sus 72 años en cualquier aparición pública que se precie. Sin embargo, ninguna de esas cualidades parece ser suficiente para que la intérprete pueda disfrutar siempre de una alta y sólida autoestima.

"Claro que me siento insegura en las alfombras rojas, de verdad te lo digo. No es tanto miedo como esa sensación de vulnerabilidad que se desprende de la falta de confianza en uno mismo. El amor propio y la seguridad no son tan fáciles de conseguir como muchos creen", ha expresado a su paso por el programa de la televisión británica "Lorraine", antes de asociar la falta de confianza que sufren muchas mujeres a la presión que reciben de la cultura imperante en lo relativo al físico.

"Hay ocasiones en las que sientes que no vales lo suficiente cuando tienes que exponerte en público, y creo que las mujeres suelen padecer estos problemas de inseguridad con mayor intensidad porque el escrutinio hacia el físico es mayor", ha expresado en la misma conversación.

Las reflexiones de la estrella de cine sobre el amor propio se enmarcan en su nueva condición de embajadora de la iniciativa "All Worth It", que podría traducirse como "Porque todos lo valemos" y que es el resultado de la colaboración en el Reino Unido de la firma de cosméticos "L"Oreal" y la organización benéfica "Prince"s Trust": una institución ligada a Carlos de Inglaterra y sus hijos Guillermo y Enrique.

"Creo que es un proyecto muy interesante que puede ejercer un impacto muy positivo en los niños y los jóvenes, sobre todo porque consta de una plataforma online a la que pueden acceder para hacerse con todas las herramientas necesarias para fortalecer su autoestima. Este asunto está empezando a cobrar ahora la relevancia que se merecía, ya que se están registrando cada vez más casos de gente joven que no se valora lo suficiente. Por eso estoy tan contenta de formar parte de este movimiento", ha revelado sobre su vinculación con la causa.

Por: Bang Showbiz

