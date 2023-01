Polémico Nobel a Bob Dylan: conocedores se manifiestan a favor y en contra

Se esperaba al poeta sirio Adonis o el escritor keniano Ngugi Wa Thiong'o: la atribución del Nobel de Literatura al cantante norteamericano Bob Dylan provocó la estupefacción de varios autores y generó un debate en las redes sociales.

Por primera vez, desde la creación del premio, un cantante es coronado por el galardón sueco, que sin embargo sigue escapando a escritores de la talla de Philip Roth, Joyce Carol Oates o Don De Lillo.

Citada entre los candidatos potenciales, Joyce Carol Oates envió un tuit bastante cruel sobre Dylan. "Tal vez pueda darnos explicaciones sobre +Jack of Diamonds+ si todavía se acuerda", escribió, dando a entender que Robert Allen Zimmerman --su verdadero nombre-- no era el autor del texto.

os comentarios irónicos irrumpieron en las redes sociales. "¿Porqué deberíamos prestar atención a un premio que nunca se otorgó a Jorge Luis Borges y que ahora se atribuye a Bob Dylan?", cuestiona uno de ellos.

"El nombre de Dylan fue citado a menudo estos últimos años pero siempre se pensó que era en broma", recuerda Pierre Assouline, escritor francés miembro de la Academia Goncourt, muy crítico de la decisión.

"Haberle atribuido el Nobel de Literatura es lamentable", comenta el novelista. "Me gusta Dylan pero no tiene obra. La Academia sueca se ridiculiza. Es denigrante para los escritores", asesta.

El escritor escocés Irvine Welsh opina igual. En su cuenta de Twitter, el novelista estimó que el premio otorgado a Dylan, de 75 años, era una decisión resultante de la "nostalgia desubicada salida de las próstatas rancias de un grupo de hippies seniles."

¿Una cuestión de generación? En París, a un grupo de secundaria con interés por las humanidades, reunidos en un evento en momentos en que se anunció el premio, el nombre de Dylan no dice nada.

Detractores y entusiastas

La atribución del Nobel a un "trovador" reabre una polémica: ¿Es escritor sólo aquel escribe libros? Jugar con la lengua, suscitar emociones con las palabras --algo que sin duda hace Bob Dylan--, también es hacer literatura, dicen los defensores de la decisión de la Academia sueca.

"Los puristas y otros amargados se rasgarán las vestiduras, denunciarán la degeneración del espíritu del Nobel, pero me alegro de que se reconozca también a la literatura en la Palabra --en el sentido poético del término-- en tiempos en que muchos artistas piensan ser dispensados de la exigencia de fondo y forma en su creación", denuncia el escritor Alain Mabanckou, obviamente satisfecho por este Nobel.

"Georges Brassens también lo hubiese merecido", agrega, en referencia al cantautor francés fallecido en 1981.

El novelista Philippe Margotin, coautor de una biografía de Bob Dylan ("Bob Dylan, la totale"), considera que el autor de "Like A Rolling Stone" es "el gran poeta vivo norteamericano del siglo XX".

Según el novelista, la cultura literaria de Dylan es innegable. "Leyó a muchos autores, a Arthur Rimbaud o William Blake. Y además, se inspiró en los poetas de la Beat Generation".

"Entre las 500 canciones que componen su obra, algunas pueden ser consideradas como menos importantes musicalmente, pero en todas hay un texto absolutamente sublime", señala.

El intérprete de "The Times They Are A Changin'" publicó además algunos libros.

Escribió una única novela "Tarántula" (1966). La publicación del primer volumen de sus crónicas en 2005 tuvo un éxito impresionante, con 500.000 ejemplares vendidos en Estados Unidos.

Al menos en lengua inglesa, la bibliografía de Bob Dylan es muy variada. Knopf editó en 1973 "Writing and Drawings", Harcourt Brace un libro ilustrado por Scott Menchin, "Man Gave Names to All The Animals", y Atheneum los libros "Forever Young" y "If Not For You".

