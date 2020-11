Perro saca de la carretera a un gato que fue atropellado e intenta ‘revivirlo’

De acuerdo con el portal BJNews esta historia se desarrolló en Guangyuan, al suroeste de China y fue compartida en internet por una de las personas que presenció el tierno rescate. En las imágenes se puede apreciar el momento en el que un perro se acerca a la carretera para ayudar a un gato que ha quedado tendido en el suelo, luego de ser atropellado por un automóvil.

Al ver que el animal no se movía, el canino lo agarró con sus dientes y lo arrastró fuera de la carretera. Parece que el perro no quería rendirse, a pesar de que sus esfuerzos por despertar al gato no estaban dando frutos, continuaba olfateándolo y moviéndolo cuidadosamente con sus patas.

Las personas que transitaban por el lugar quedaron impresionadas al ver el interés del can por ayudar al felino que había perdido la vida en medio de un accidente. En el video se puede ver como reducen la velocidad de los carros, para contemplar a detalle la triste situación.