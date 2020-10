Perrita de la familia campesina youtuber murió por envenenamiento

Nubia Gaona, sus hijos, Alejandro y David y su mascota Luna; quienes viven en Chipaque (Cundinamarca) se hicieron conocidos a través de las redes sociales luego de llevar sus conocimientos del campo a los medios digitales, pues por medios de sus videos les han enseñado a los internautas a cosechar sus propios alimentos desde sus casas o apartamentos. No obstante, recientemente se pronunciaron con una lamentable noticia.

A través de un sentido video de YouTube se pronunció una joven llamada Juliana para contar que su mascota Luna murió envenenada, pues Nubia y sus hijos no se sentían bien para comunicar la noticia.

"Hace una hora Luna murió. Tratamos de hacer todo para salvarla, pero desafortunadamente cuando llegamos a la veterinaria ya la perrita estaba muerta", expresó la mujer.

Además, en el video Juliana contó que la perrita fue enterrada junto a otra mascota que también les envenenaron hace un tiempo, razón por la cual Nubia no quería recibir a la perrita, sin embargo, por la alegría de sus hijos la aceptó.

“No la quería recibir porque me habían pasado unos casos más atrás y por x motivo me envenenaban los perritos, entonces no la quería recibir por ese motivo”, expresó Nubia en uno de los videos que se publicaron en homenaje a Luna.

En una de las publicaciones que hicieron en sus redes sociales, la familia campesina youtuber también contó que, anteriormente, Luna estuvo hospitalizada durante 15 días por una enfermedad llamada parvovirus, a la cual sobrevivió. No obstante, ya esta vez no se pudo hacer nada y solo los acompañó 7 meses.

Publicidad

Hoy 04 de octubre de 2020 murió Lunita, nuestra compañera y amiga.

Estábamos a punto de despedirla porque siempre se dormía en los vídeos

y no trabajaba, pero en muchos de ellos pudimos ver cosas como...https://t.co/x0Z2MQd7xK — nubiaehijos (@nubiaehijos) October 4, 2020

“Con solo 7 mesecitos Luna nos alegró la vida a miles de personas, hoy muere envenenada, también una dura y muy frecuente realidad en el campo. Ya tenemos otro angelito en el cielo de los perritos cuidándonos”, puntualizaron en la descripción del video de YouTube.