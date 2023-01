Penélope Cruz revela su secreto de la eterna juventud, cuerpo envidiado

La oscarizada Penélope Cruz no ha podido evitar que la prensa y buena parte de la opinión pública se pregunte constantemente cómo ha sido capaz de mantener intacta su envidiable figura tras haber dado a luz a dos hijos y haber optado en sendas ocasiones por la lactancia materna. Por ello, y para evitar más rumores y habladurías, la actriz ha revelado finalmente el secreto de su eterna juventud.

"Gracias por decir que estoy muy guapa. La verdad es que no duermo mucho porque tengo dos hijos, pero es verdad que cuido mi alimentación más que nunca. Tengo que decir, sin embargo, que no hago dieta de ningún tipo. La gente me lo pregunta mucho y siempre les digo que como de todo. Me encanta la comida, no podría vivir sin algunos de mis platos preferidos", explicó la artista en conversación con el diario The New York Post.

Aunque no sería capaz de privarse de ninguna de sus preferencias culinarias, por otro lado la mujer de Javier Bardem no ha tenido ninguna dificultad a la hora de desterrar el alcohol de su vida cotidiana, hasta el punto de que ahora no sería capaz de beberse una cerveza entera sin perder un poco la cabeza.

"No bebo, casi nunca, ya que con solo media cerveza puedo acabar borracha", añadió en tono jocoso.

Además de explicarse con su deseo de mantenerse sana y en forma, es más que probable que la estrella de Hollywood haya decidido mantenerse alejada del alcohol para que nada le distraiga de las obligaciones y compromisos derivados de su doble faceta de madre y artista.

"Soy una de las productoras de la película [en referencia al reciente estreno de 'Ma Ma' en Estados Unidos] y tengo que decir que en esta época es complicado conseguir financiación. La película fue todo un reto para mí, pero creía en el proyecto y fui a tantas reuniones como me fue posible hasta que conseguimos una respuesta afirmativa", aseguró.

Por: Show Bangbiz