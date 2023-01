¿Nueva estrella de la actuación? Kendall Jenner planea llegar a la pantalla grande

Si hasta ahora Kendall Jenner se había centrado en forjarse una carrera en el mundo de la moda al tiempo que participaba en el reality de su familia, 'Keeping Up with the Kardashians', parece que a la joven modelo por fin le ha llegado el momento de probar algo nuevo.

Pasar tanto tiempo con su amiga Cara Delevingne ha terminado por despertar su interés en el mundo de la interpretación, aunque Kendall ya tuvo un papel testimonial en la serie de televisión 'Hawai Five-0', ya que gracias a la famosa modelo y actriz inglesa, la hermana de Kim Kardashian ha podido conocer a fondo la industria del cine con su reciente visita al Festival de Cannes.

"Kendall lleva queriendo seguir los pasos de Cara desde hace un tiempo y su 'momager' [combina las palabras 'madre' y 'manager' en inglés] Kris Jenner quería asegurarse de que sacara el máximo partido posible a su viaje a Cannes", aseguró una fuente a la revista Grazia.

El periplo de Kendall por la ciudad francesa podría empezar a dar sus frutos antes de lo esperado, ya que durante su estancia pudo reunirse con el director Jim Jarmusch y el director de casting Kerry Barden, además de acordar una audición para la película 'Wonderstruck' junto a Julianne Moore y Michelle Williams.

La joven modelo ha heredado el mismo espíritu emprendedor que sus hermanas mayores -Kourtney, Kim y Khloé Kardashian- a la hora de diversificar al máximo su trayectoria profesional.

"Kendall no quiere dejar de lado su carrera de modelo, pero está ansiosa por expandir sus horizontes y probar cosas nuevas. Espera tener tanto éxito como Cara para demostrarle al mundo que es mucho más que una cara bonita. Quiere demostrarle a todos que tiene auténtico talento", apuntó el mismo informante.

Por: Bang Showbiz