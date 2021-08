Novio que llega borracho a su matrimonio causa polémica y se viraliza en redes

No cabe duda que el matrimonio es una ilusión para muchas mujeres, vestirse de blanco, tener una ceremonia excepcional y ver al amor de su vida esperándolas en el altar, pero alguna vez pensaron que no sería tan lindo como lo muestran en las películas y que su príncipe azul no sería tan bueno como querían . Esto le sucedió a una mujer en su boda, pues su futuro esposo llegó pasado de tragos a la ceremonia y de inmediato el video se viralizó en la popular red social TikTok.

El clip fue compartido por un internauta llamado Artem Belosuv, allí se puede ver que el novio llega a la ceremonia tan borracho que ni siquiera puede sostenerse e incluso requiere de la ayuda de otra persona para mantenerse en pie.

Al parecer el hombre tuvo su despedida de soltero la noche anterior y no quiso descansar ni un poco para recibir a su prometida como lo merecía.

“La boda no salió de acuerdo con el plan. Así no tiene que pasar una despedida de soltero”, escribió el tiktoker en el post.

Muchos internautas se preguntaban si la boda se llevó a cabo, pese a la evidente molestia de la novia, las risas de algunos invitados y la borrachera del novio, todo terminó con éxito y entregaron sus argollas de una forma bastante particular.

El clip generó bastante debate y bromas en la red social de personas que aseguraban que si estuvieran en los zapatos de la mujer no se casarían, mientras otros festejaban la buena despedida de soltero que tuvo el novio.

“Yo no me hubiera casado”, “es una broma?”,“¿estuvo muy buena la despedida de soltero?”, “que feo caso”, “¿esto es verdad?”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los tiktokers en el post.