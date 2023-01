¡No se la cree! Nicky Jam presume su amistad con Vin Diesel en redes sociales

Nicky Jam está pasando por uno de los mejores momentos de su vida y de su carrera, como podemos ver en sus redes sociales donde compartió estos videos en los que muestra lo bien que se la lleva con el actor y productor Vin Diesel en el rodaje de una película.

@vindiesel dímelo paaapiPosted by Nicky Jam on domingo, 13 de marzo de 2016 https://www.facebook.com/NickyJamPR/videos/10154186714026159/

Se trata de de la saga 'XXX: The Return of Xander Cage', en la que también participa la Virreina Universal Ariadna Gutiérrez . Definitivamente, una oportunidad única para que Nicky Jam debute en Hollywood, de la que el artista escribió en su Facebook “Ni me lo creo, parece un sueño”.

Ni me lo creo parece un sueñoPosted by Nicky Jam on domingo, 13 de marzo de 2016 https://www.facebook.com/NickyJamPR/videos/10154186738261159/

Aunque todavía no se conoce el papel que asumirá el reguetonero, la película se está grabando en República Dominicana y Canadá.

