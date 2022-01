"No puedo caminar": 'Paquita la del Barrio' cancela próximo evento por problemas de salud

La reconocida cantante mexicana, aclamada por su éxito 'Rata de dos patas', 'Paquita la del Barrio', preocupó a sus seguidores al comunicar en sus redes sociales que su estado de salud no es el mejor en estos momentos. A través de un comunicado, que el equipo de la artista publicó en diferentes espacios digitales, se dio a conocer el diagnóstico actual y la confirmación de la cancelación de uno de los eventos en los que estaba como invitada a finales de enero.

Publicidad



“Desgraciadamente, no estoy bien”, exclamó la artista mexicana de 74 años en un video que se subió a su cuenta de Instagram, la cual supera los 80 mil seguidores, enviando un mensaje a sus seguidores de Moroleón, lugar del festival en donde tuvo que posponer su participación. La publicación alcanzó las 50 mil visualizaciones y mil comentarios.

Te puede interesar: Tras sufrir un infarto, Hugo Gómez muestra amplia mejoría en su estado de salud

Publicidad

“Me hice un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo dos o tres semanas y en realidad no puedo caminar muy bien. Me da mucha tristeza no estar con ustedes, porque saben que nunca les he fallado. Les pido mil disculpas”, manifestó la cantante.

La veterana fue sometida un procedimiento médico para aliviar un dolor que estaba padeciendo en el nervio ciático, el cual controla los músculos de la parte posterior de la rodilla y región inferior de la pierna.

Publicidad

La preocupación en redes sociales por 'Paquita la del Barrio' ha sido impresionante pues mientras algunas personas aseguraron que se ve físicamente “muy mal y deteriorada”, otros aprovecharon su publicación para escribirle mensajes de cariño y mencionarle que “su salud es primero”.

Publicidad

Fans y colegas de la cantante se solidarizaron con ella y le enviaron mensajes de aliento para una pronta recuperación: "Dios la recuperará, bendiciones para ella 🙏", "🙏 recupérate pronto Paquita ❤️", "ánimo Paquita, tú puedes, mis oraciones están contigo 🙏", son algunos de los comentarios por parte de los usuarios.