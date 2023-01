Niños vieron desnudos a Paola Rey y Juan Alfonso Baptista durante una grabación

La recordada historia de los hermanos Reyes (Juan, Óscar y Franco) con las hermanas Elizondo (Norma, Jimena y Sara), estrenada en Caracol Televisión en el 2003, aún vive en la memoria de cientos de personas a nivel mundial que disfrutaron de ‘ Pasión de Gavilanes’ .

Es por eso que, aprovechando el tiempo de confinamiento, los actores Paola Rey y Juan Alfonso Baptista , quienes eran una de las románticas y recordadas parejas de la telenovela , compartieron con sus seguidores varios datos y anécdotas durante las grabaciones de esta.

Durante un en vivo en Instagram los dos respondieron a la pregunta: “¿cuál es el momento más emotivo que recuerdan de Pasión de Gavilanes”, de inmediato, empezaron a narrar la grabación de la famosa escena en la cascada, uno de los encuentros de Jimena y Óscar cuando iniciaban su relación a escondidas.

“Muchos, pero obviamente hay escenas que son un clásico, una la de la cascada”, recordó Paola entre risas.

Cada uno narró su parte de lo que recuerdan, pues ambos se estaban conociendo hasta ahora y les tocó enfrentarse a una incomoda escena en medio de un frio incalculable.

“Nos acostamos, nos pusieron ahí en una posición, pero teníamos que esperar que todo el mundo se saliera porque la cámara estaba arriba y la era una toma muy abierta”, menciona Rey.

Pero eso no fue lo peor, con el frio de Villa de Leiva y doblando varias de las escenas porque no podían hablar, la producción no cayó en cuenta que detrás de la montaña había un colegio.

“Acuérdate Pao que después de que se va todo el mundo, no se habían percatado de que cerca había salido un colegio de niños, entonces pasaron niños viéndole las nalguitas y haciendo cosas indebidas a estos dos”, afirmó el actor.

Entre risas, también recordaron la montada de caballos que en realidad eran en los hombros de un camarógrafo y las fiestas, en las que siempre terminaban “enfiestados de verdad”.