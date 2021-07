Nikki Garden, exparticipante de La Voz Teens, dijo que se está recuperando de su adicción al alcohol

Muchos televidentes recordarán a la cantante colombo canadiense Nikki Garden, que dejó impresionados a todos con su participación en La Voz Teens. Luego de su paso por el reality, la joven de 21 años tuvo la oportunidad de llevar a cabo algunos proyectos musicales que se encuentran disponibles en YouTube y Spotify.

Recientemente, hizo un en vivo en su cuenta de Instagram, donde reúne más de 47 mil seguidores, para dar a conocer su nuevo EP y para hablar de un tema que la ha afectado en los últimos meses, pero del que se está recuperando. Según informó en la red social su adicción al alcohol ha provocado que deba recurrir a ayuda de especialistas para mejorar su condición.

“Pedir ayuda no es fácil. Me interné el 4 de marzo de este año. Fueron dos meses. Durante ese proceso llegué a la gran conclusión de que tengo un problema de alcoholismo. Soy adicta en recuperación”, puntualizó.

Garden audicionó en el 2016 en el diamante del programa con su interpretación de 'Creep', canción de la banda Radiohead; no obstante, lo que más llamó la atención de su presentación es que cuenta con habilidades musicales de sobra, ya que hizo una intervención instrumental acompañada de un piano.

“Yo no me daba cuenta. Si yo me sentía mal me tomaba un trago. La persona que soy hoy tiene sueños distintos. No le voy a meter más gasolina al asunto de llegar al estrellato. Los sueños cambian”, continuó en medio de la transmisión.

Rápidamente, sus seguidores aprovecharon el espacio en los comentarios para enviarle mensajes de aliento que le ayuden a mantenerse firme en su proceso de recuperación.

"Te vamos a extrañar Nikki, pero a veces las pausas son necesarias por nuestra salud mental. Esperaremos tus 4 canciones. Eres valiente, superarás todo", "orgullosa de tu tenacidad y honestidad, recuerda que aquí estoy siempre firme para escucharte , ayudarte y apoyarte. Te adoro", "qué valiente eres Nikki, de verdad eres de admirar. Stay strong", fueron algunos de los mensajes que se leyeron.