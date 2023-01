Nieto le dibuja control remoto a su abuelo para que pueda ver fútbol y se hace viral

Con este ejemplo, una vez más, queda claro de que el amor por el fútbol sobrepasa los límites y este gesto, además de ponerlo en evidencia, ha generado que las redes sociales se llenen de ternura al ver lo que ese sentimiento puede generar al unirse con lo que sienten los nietos por los abuelos.

Si bien la pasión por este deporte, dentro de las familias, va pasando por generaciones, las maneras de observarlo o escucharlo también han cambiado con el pasar de los años y la inclusión de la tecnología en el mismo.

Hace décadas, quien no iba a un estadio a presenciar un partido de fútbol, desde la comodidad de su casa, quizás no tenía la oportunidad de verlo, pero si de escucharlo por medio de la radio, algo que hoy en día puede que aún se dé, pero no con la normalidad de antes, pues desde que los televisores llegaron a los hogares esa es una actividad que pasó a un segundo plano.

En la actualidad los jóvenes aficionados presentan varias opciones para poder ver un partido de fútbol, desde ir a la cancha hasta apreciarlo por plataformas web, y como ellos hay adultos mayores que poco a poco quieren integrarse a esas nuevas formas de disfrutarlo.

Por eso, este usuario de Twitter le enseñó de una manera muy particular a su abuelo cómo puede ver el deporte de sus amores. El nieto le dibujó a su familiar un control remoto con las instrucciones para poder sintonizar los partidos que quiera ver y, según expresó en su red social, el resultado fue positivo.

La publicación se hizo viral y cientos de personas se han expresado ante tan tierno gesto del joven, manifestando que esas son cosas que se hacen por amor a los abuelos. El caso fue tan exitoso en redes que el protagonista de esta historia posteriormente compartió una foto con su familiar.

He hecho esto para que mi abuelo pueda ver el fútbol y me siento orgulloso del resultado pic.twitter.com/HOKNhQgeYI — Juanjito JR (@juanjopm_) February 15, 2020

Aquí está el protagonista de esta historia. ❤️ pic.twitter.com/6LDWYZkbGm — Juanjito JR (@juanjopm_) February 16, 2020





POR SUPUESTO!!! Después de haber intentado mil cosas, parece que la jornada de hoy la ha podido ver entera 😃😃 — Juanjito JR (@juanjopm_) February 16, 2020

Me he emocionado.... Vivan los abuelos. — Kike © エンリケモリナ 💯 🦇 (@kikevlc79) February 16, 2020





Oleee... estos pequeños detalles con nuestros abuelos son únicos. — Alfredo Gutiérrez (@alfredo_betico) February 16, 2020





Que bello. Los abuelos deberían ser eternos! — AYRA (@agathara) February 17, 2020





