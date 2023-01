Naomi Campbell se negó en un principio a modelar en el desfile de Kanye West

Todo esto porque tenía una lesión en el pie. Pero finalmente le pidió a su médico que le hiciera un vendaje para poder recorrer la pasarela, ya que pudo más su deseo de desfilar en un entorno tan especial que sus problemas de salud.

"Al principio dije: 'No, tengo el pie mal, no puedo hacerlo'", confiesa la maniquí a la revista Vanity Fair. "Pero siempre he querido desfilar como modelo en el Madison Square Garden".

Publicidad

A pesar de que Naomi considera que el evento de Kanye fue "brillante", cuando se presentó entre bambalinas no pudo evitar sorprenderse ante el caos con el que se encontró.

"Cuando pregunté cuándo nos iban a necesitar nadie supo responderme. Al final me dijeron: 'Kanye va a decidir de manera orgánica cuándo llamaros. Como artista, va a sentir en la música cuándo tenéis que salir [a la pasarela]'. Así que yo les dije: 'Voy a vestirme ahora porque tengo la impresión de que Kanye va a aparecer en cualquier momento queriendo que nos pongamos en marcha y no vamos a estar listos'. Nunca había visto nada parecido. Creo que fue brillante. Creo que cada uno debe hacer las cosas a su manera y buena suerte a Kanye y a todo el mundo", añadió.

Naomi es consciente de que el mundo de la moda y la relación entre sus miembros ha cambiado radicalmente desde que ella debutó a los 15 años.

"Ahora es todo muy diferente, los tiempos han cambiado. En mi época, los diseñadores y los fotógrafos apoyaban mucho a las modelos. Teníamos una relación más estrecha, era un círculo más pequeño. En mi grupo de amigas formado por Cindy Crawford, Christy Turlington y Linda Evangelista nos apoyábamos mucho. Hoy en día hay muchas más chicas ahí fuera que quieren dedicarse a esto. Tienes que tener ese algo extra especial".