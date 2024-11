Murió joven de 22 años tras operarse en un lugar que vio en TikTok: esto se sabe

Hay conmoción en Italia por la noticia del fallecimiento de Agata Margaret Spada, una joven italiana de tan solo 22 años que acudió a una clínica en Roma, que vio en la red social TikTok, para someterse a una operación estética en su nariz. De acuerdo con la información, el cirujano responsable es Marco Antonio Procopio, a quien las autoridades están investigando.

Según medios italianos que están cubriendo este lamentable caso, Spada, quien nació en Lentini, en Siracusa, viajó a la capital de Italia después de haber visto en redes sociales varios anuncios del médico en cuestión y quien promocionaba procedimiento de “remodelación de nariz en tan solo 20 minutos” . Se ha difundido que la intervención tendría un costo de aproximadamente 2.800 euros.

La joven Agata, de quien se ha dicho que era hija de un exconcejal y presidente de un club de fútbol, acudió a la clínica de Procopio el pasado 4 de noviembre en compañía de su novio; sin embargo, después de recibir anestesia local, sintió temblores, náuseas, mareos y fue trasladada de urgencia al hospital Sant'Eugenio. Tras permanecer tres días en coma, murió el 7 de noviembre.

Actualmente, Marco Antonio se encuentra bajo investigación por presunto homicidio y cada vez surgen más inquietudes, ya que no se ha podido comprobar la legalidad del centro médico ni de sus supuestos profesionales. Adicionalmente, no encontraron documentos relacionados con la intervención, ni siquiera el consentimiento informado firmado.

Por el momento no se tiene claridad de la causa de muerte de Agata Margaret Spada, pero el fiscal Erminio Amelio maneja la teoría de que pudo haber sufrido un shock anafiláctico, una reacción alérgica severa a la anestesia. La familia de la joven solicita que se agilice el proceso de investigación y que la muerte de Agata no quede impune, ya que el hombre ha borrado sus redes sociales y ya no hay rastro de sus contenidos.