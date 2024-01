Murió Frank Farian, productor de Milli Vanilli y Boney M, a los 82 años

El productor alemán Frank Farian, creador de Boney M en la década de los 70 y responsable del escándalo en torno al dúo Milli Vanilli, popular en los 80, murió a los 82 años en su casa en Miami, según informaron los medios a raíz de un comunicado de la agencia Allendorf Media, que se remite a la familia.

Con más de 800 millones de discos vendidos, Farian es considerado el productor alemán de mayor éxito internacional.

Franz Reuther, como se llamaba en realidad, nació en la localidad de Kirn an der Nahe, en el estado federado de Renania-Palatinado (oeste) el 18 de junio de 1941 y fundó su primera banda de rock, Frankie Farian & die Schatten, en 1961.

A finales de los sesenta firmó su primer contrato discográfico como solista y logró su primer número uno en 1976 con 'Rocky'.

El periodo de mayor éxito en su carrera comenzó cuando a mediados de los 70 fundó la formación de música disco Boney M, que llegó a vender más de 150 millones de discos, entre ellos más de 60 millones de singles con temas como 'Rasputin', 'Rivers of Babylon', 'Daddy Cool' y 'Ma Baker'.

A finales de la década de 1980, celebró otro gran éxito como productor, con el dúo Milli Vanilli, y éxitos como 'Girl You Know It's True' y 'I'm Gonna Miss You', aunque después salió a la luz que los dos integrantes de la formación, Rob Pilatus y Fab Morvan, no eran los que cantaban y se limitaban a hacer 'playback' y bailar.

En diciembre pasado se estrenó en los cines la película 'Girl You Know It’s True', de Simon Verhoeven, basada en el escándalo en torno a Milli Vanilli y en la que el actor alemán Matthias Schweighöfer encarna a Farian.

Durante su larga carrera, Farian trabajó con diversos artistas y agrupaciones como Stevie Wonder, Meat Loaf, Terence Trent d'Arby, La Bouche, No Mercy y Far Corporation, entre otros. EFE