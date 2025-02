Murió actriz de 'El Juego del Calamar 2': Había superado un cáncer, pero le diagnosticaron otro tipo

La industria de la televisión surcoreana está de luto, especialmente los fanáticos de la aclamada y exitosa serie 'El Juego del Calamar', pues una de las actrices de la segunda temporada, Lee Joo-Sil, falleció el 2 de febrero a los 80 años.

De acuerdo con portavoces de su agencia, 1230culture, quienes confirmaron la lamentable noticia, la actriz presentaba graves problemas de salud desde finales de 2024, tras haber sido diagnosticada con cáncer de estómago.

Según información de medios locales, la causa del deceso fue un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba en su casa. A pesar de haber sido trasladada al Hospital St. Mary's en Uijeongbu, Gyeonggi, los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida, y los intentos de reanimación de emergencia fueron en vano.

¿Quién era Lee Joo-Sil en El Juego del Calamar 2?

En la serie, Lee interpretó a la madre de dos personajes clave en la trama: el detective encubierto Hwang Joon-Ho (Wi Ha-Joon) y la madrastra de Hwang In-Ho (Lee Byung-Hun), más conocido como el Líder.

Lee Joo-Sil ya había enfrentado una dura batalla contra el cáncer de mama a los 50 años, enfermedad que logró superar tras recibir el alta médica 13 años después de su diagnóstico y tratamiento.

Esta prolífica actriz era una de las más respetadas en la industria del entretenimiento surcoreano. Su carrera comenzó en 1964 en el mundo del doblaje y, con el paso de los años, se consolidó como una intérprete destacada en cine y televisión.

Su talento la hizo merecedora del premio a Mejor Actriz de Reparto en la edición 2023 del Festival de Cine Wildflower. Además, participó en producciones como Estación Zombie (2016), The Uncanny Counter, Country Diaries, It’s Beautiful Now y The Witch’s Diner. Por otra parte, en 2010 Lee obtuvo un doctorado en Salud Pública por la Universidad Wonkwang.