Mujer lucha contra una pitón para salvar a su cachorro y todo queda en escalofriante video

Muchas personas no saben qué son capaces de hacer con tal de salvarle la vida a su amada mascota. Michelle van Schouwen, una mujer de de Sunshine Coast, Queensland, demostró recientemente que se puede arriesgar hasta su propia integridad, pues no dudó en ponerse en peligro por su perro.

Tal y como lo informa el Daily Mail , todo inició cuando Jasper, un cachorro de solo 9 semanas, se encontraba jugando en el patio de la casa, sin embargo, inesperadamente una serpiente pitón alfombra salió de un arbusto y lo atacó envolviéndose alrededor de él para matarlo.

A pesar de que el cachorro se encontraba solo en esta situación de peligro, fueron sus fuertes chillidos los que alertaron a su dueña, quien inmediatamente salió corriendo a ver qué sucedía.

Como se aprecia en el video, Michelle no dudó ni un segundo en salvar a Jasper y acudió a un rollo de papel navideño para pegarle a la serpiente, no obstante, al ver que esta no se movía, tuvo que usar sus manos para tirarla y darle vueltas hasta soltara a su mascota.

Finalmente, esta valiente mujer logró salvarle la vida al cachorro, pues este solo presentó un mordisco en la oreja izquierda y un pulmón magullado, pero goza de buena salud.

Este video les ha dado la vuelta a las redes sociales y los internautas han tildado la reacción de Schouwen como valiente y heroica.