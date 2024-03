Mujer de la tercera edad fue enviada en carro a un asilo sin saber: ¡Hizo llorar a la conductora!

A través de las plataformas digitales se pueden conocer historias divertidas, de inspiración, pero también conmovedoras. Este último es el caso de una mujer de la tercera edad que se volvió viral en las plataformas digitales por ser enviada a un centro geriátrico sin tener la menor idea de su destino.

En el clip, que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales, se logra ver el momento exacto en el que la conductora estaciona y le informa a la señora que está siendo llevada a un asilo. La noticia, no es muy bien recibida por la abuelita, quien le pide que la regrese a su casa para poder hablar con su hijo.

Mira también: Murió Cat Janice, influenciadora con cáncer que le dejó las ganancias de su canción viral a su hijo

Una mujer que trabaja en Uber, fue a buscar a una señora para llevarla a su destino, pero esta desconocía a dónde la llevaba. Al enterarse de que estaba camino a un asilo, la señora pidió que, por favor, no la llevaran, que ya no molestaría a su hijo con sus dolores y enfermedad. pic.twitter.com/4TPviUrMxX — UlisesX Marval (@umarval) March 19, 2024

“Yo ya cobré señora, no la puedo regresar a su casa”, expresa la chofer, a lo que le responde: “De lo que le dieron yo le voy a dar el doble porque yo no voy a un asilo, yo tengo mi casita. Dígale a mi hijo que yo ya no voy a molestarlo con mis tristezas, las paso solas si él ya se aburrió de mí (…) pero que me dejen sola en mi casa”.

Posteriormente y entre lágrimas, la trabajadora del servicio de transporte asegura que, para su sorpresa, cuando fue a recogerla en su residencia la encontró completamente sola, lo que la extrañó, pues no había nadie que la estuviese ayudando a solicitar el vehículo o a subirse al mismo.

No te pierdas: Por un video viral, tiktoker que vende sándwiches dejó de vivir en la calle con su bebé

Publicidad

Finalmente, la abuelita aprovecha que dentro del auto hay una cámara para reprocharle a su hijo por pagarle de esta forma después de que ella lo educó y acompañó durante los años más importantes de su vida y afirma estar dispuesta a dejar de quejarse o pedirle agua en las noches con tal de que la dejen vivir su vejez tranquilamente y en su hogar.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues muchos han expresado que estarían dispuestos a todo para tener a sus seres queridos lo más cerca posible y así expresarles todo el amor y agradecimiento.

Te puede interesar: Frank Cuesta fue atacado por un ciervo y recibió varias cornadas: El video es viral en Internet

Publicidad

“No sé ni qué decir… 10 años me tardé en poder tener a mi mamita conmigo (Me la traje a Estados Unidos). Cómo hay gente así”, “me parte el alma”, son algunos de los mensajes que se destacan.