Frank Cuesta fue atacado por un ciervo y recibió varias cornadas: El video es viral en Internet

Frank Cuesta es un reconocido presentador de 52 años nacido en León, España. Su participación en programas sobre naturaleza y vida salvaje le ha hecho merecedor del nombre ‘Frank en la jungla’, por lo que muchos usuarios de Internet lo siguen en redes sociales para conocer cada una de sus historias.

Recientemente, se hizo viral una grabación en la que se puede observar el ataque que sufrió Cuesta por cuenta de un ciervo llamada Perrito, al que tiene protegido en un santuario que está ubicado en Tailandia.

En el video se logra observar el instante exacto en el que el naturalista se acerca al animal porque necesita cruzar la colina; no obstante, de un segundo a otro, es envestido por el mismo.

Luego de presenciar estos momentos de pánico, reapareció en la grabación para asegura que, aunque se encuentra bien, sí sufrió un par de lesiones. De hecho, se le observa con rastros de sangre y apariencia agitada.

“He cometido el error de salir por una zona en donde él no veía salida y se me ha echado encima. La culpa ha sido mía por pensar que él tenía salida y me ha pegado varias cornadas, algunas más profundas que otras. Son cosas de vivir aquí, he calculado mal”, señaló.

Cabe aclarar que esta no es la primera vez que Frank genera preocupación entre sus aficionados, ya que tiempo atrás ha sido el protagonista de varias noticias debido a que ha sido arrollado por un avestruz, su rostro quedó desfigurado por la picadura de una avispa e incluso se vio involucrado en un accidente de helicóptero.

Los usuarios de Internet han aprovechado el espacio para desearle pronta recuperación y felicitarlo por su compromiso para proteger a los animales silvestres, pues la postura que toma frente a estos desafortunados sucesos demuestra que entiende a la naturaleza.

“Hombre, acercarse cuando está la cría no es buena idea”, “la mitad de los que estamos comentando no hubiéramos sobrevivido”, “por esta razón le tengo miedo a las cabras”, “puede estar contento de contarlo, esas especies son altamente peligrosos”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.