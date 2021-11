Muere Maurico Leal, estilista de celebridades, en su apartamento en La Calera

Muere Mauricio Leal, el estilista de 44 años que trabajó de la mano de diferentes modelos, exreinas y celebridades colombianas. De acuerdo con las autoridades, fue encontrado en su apartamento ubicado en La Calera sin signos vitales y en compañía de su madre, Marleny Hernández, luego de que un familiar reportara que desconocía completamente su paradero, pues había incumplido un par de citas.

Según las primeras versiones, Leal ingresó a su vivienda y le solicitó a su chófer que lo esperara afuera; sin embargo, al pasar los minutos y notar que no salía, el conductor decidió ingresar y fue allí cuando encontró los cuerpos. Al parecer, se le halló con un cuchillo incrustado en el cuerpo y una carta de despedida para su hermanos y sobrino, mientras que su progenitora no presentaba signos de violencia. La Policía ya se encuentra realizando la respectiva investigación del caso para esclarecer cuanto antes el hecho.

Diferentes personalidades colombianas se han tomado las plataformas digitales para recordarlo no solo por su trayectoria en el mundo de la estética, sino también por su calidad humana. Entre ellas se hallan Carolina Cruz , quien aseguró que no podía creer la noticia porque, además, estaba a punto de cumplir años.

"Me parece mentira no volverte a ver, con esa sonrisa y alegría única, dejas un vacío inmenso, dejas una huella imborrable, vuela y sigue llenándonos con tu luz. Busqué algunos de nuestros trabajos juntos y encontré que más del 60% de lo que he hecho en 20 años, brillé gracias a ti, MI NIÑO GENIO", puntualizó.

La exreina de belleza Gabriela Tafur también comentó: "lo único más grande que tu talento era tu gran corazón. Me viste crecer, me acompañaste de la mano en los sucesos más importante de mi vida y estuviste ahí de manera incondicional y desinteresada".

