Miss Universe Colombia: Camila Avella se coronó como la primera representante casada y con una hija

En horas de la noche del 2 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia de coronación de Miss Universe Colombia 2023 en el Centro de Convenciones Puerta de Oro de Barranquilla. Entre 24 candidatas, María Camila Avella logró destacar y coronarse como la nueva señorita Colombia.

La mujer que representará al país en el certamen internacional el próximo 18 de noviembre en El Salvador tiene 27 años, es comunicadora social y periodista de profesión, está casada desde hace cerca de un año y es madre de una pequeña hija. Avella es recordada por haber sido presentadora del Desafío en su edición del 2018.

La carrera por la corona inició con una comparsa del Carnaval de Barranquilla que hacía alusión a la variedad y riqueza cultural del país, acto seguido se vivió el desfile con traje de gala de las candidatas.

El evento contó con las presentaciones musicales de Checo Acosta , Noel Schajris y Giblack, quienes interpretaron sus canciones más conocidas para amenizar la velada y acompañar a las concursantes.

Jason Co, director financiero de la marca O Skin Care, se desempeñó como el presidente del jurado; quien contó con la compañía de la coordinadora de eventos para el gobierno de Curaçao, Aysjel Antonia Bernadette, y la Miss Universe 2020, la mexicana Andrea Meza .

Tras un filtro de 15 representantes, ocho finalistas hicieron su desfile con traje de baño y posteriormente el selecto grupo se redujo a tres: Buenaventura, Lina María Hurtado; Norte de Santander, Adriana Numa Vega y Casanare, Camila Avella.

La respuesta de Maria Camila Avella en Miss Universe Colombia

Desde un comienzo, María Camila fue una de las favoritas de los expertos y de muchos colombianos, es por esto que contó con un gran apoyo a lo largo del concurso. Durante las preguntas hechas por el jurado, la ahora Miss Colombia respondió al interrogante: ¿Cómo mantienes tu autenticidad en un entorno competitivo?, y su respuesta desató la euforia entre los presentes:

"Mi autenticidad es mi ejemplo y mi forma de ser. Siempre me he considerado una mujer auténtica, y eso es lo que me hace única y lo que quiero mostrarle a mi hija, a las personas presentes y al universo entero. No dependan de las opiniones de los demás; su esencia es lo que los hace únicos. Eso es mi autenticidad. Gracias", expresó.