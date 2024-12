Miguel Varoni reveló en qué momento Sandra Reyes se enteró de que tenía cáncer

La muerte de Sandra Reyes tiene de luto a la industria colombiana , pues tomó por sorpresa tanto a los seguidores de la actriz, como a sus colegas, ya que muchos no tenían conocimiento de que estaba pasando por un mal momento de salud.

Al parecer había sido diagnosticada con cáncer de seno desde hace un tiempo, pero según Robinson Díaz, en entrevista con Semana, realmente no quería que la vieran de esta forma , por lo que mantuvo en absoluta reserva lo que le estaba sucediendo.

Los televidentes han recordado la despedida de la doctora Paula en la segunda temporada de Pedro, el Escamoso, pues el personaje fallecía a causa del mismo diagnóstico y especulan que sus emotivas palabras no solo fueron para la pantalla, sino también para la vida real.

Cuándo supo Sandra Reyes que tenía cáncer

En medio de una entrevista con Noticias Caracol en Vivo, Miguel Varoni recordó a su amiga y colega, a quien conoció a inicios de los años 2000. Entre su discurso, reveló cuándo fue que la actriz descubrió la enfermedad que la afectaba.

“Lo que tengo entendido es que Sandra no sabía lo que estaba pasando, todos terminamos de grabar Pedro, el Escamoso, más escamoso que nunca el 4 de octubre del 2023 y lo que sé es que ella supo de su tema un mes más adelante”, explicó.

Además, confirmó que al filmar el momento en el que Dávila se despedía de Pedro Coral, el amor de su vida, no tenía conocimiento de su diagnóstico : “ella no sabía, la escena (de la doctora Paula despidiéndose) la grabamos en julio, Sandra no sabía aún del cáncer”.

La última vez que Miguel Varoni y Sandra Reyes se vieron

A lo largo de la misma conversación, el protagonista de Pedro, el Escamoso, también contó cuándo se vieron por última vez. Sucedió dos semanas antes del fallecimiento de Sandra Reyes, es decir, durante el mes de noviembre del 2024.

“Tuve la suerte de verla hace dos semanas que estuve en Bogotá, estuve en su casa y seguía siendo lo que era, una mujer muy especial, alguien que no había que ver todos los días para que dejara marca, una mujer única”, aseguró.

Tras conocer de su muerte, el actor hizo varias publicaciones en sus redes sociales en las que se despidió de su compañera y colega: “Hasta siempre mi Doctora Paula ... sumercé no sabe la falta que me va a hacer ¡¡¡Dios me la Bendiga!!! Siempre estará en mi corazón...”, escribió y continuó: "Brillarás por siempre”, escribió.