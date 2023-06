Miguel Herrán, de 'La Casa de Papel', será papá y convertirá a una actriz de la serie en tía

Miguel Herrán se posicionó en uno de los actores más cotizados de la industria del entretenimiento en España gracias a su participación en diferentes producciones internacionales, entre ellas 'La Casa de Papel' , en donde dio vida a Río. Recientemente, el joven anunció a través de su cuenta oficial de Instagram que será padre y que también convertirá en tía a una de sus compañeras de set de la primera temporada de la serie, ¿de quién se trata?

"Bueno... Poco más puedo decir. Las imágenes hablan por sí solas... Esta es mi familia y es lo que más quiero en este mundo. Celia Pedraza me ha hecho el mayor regalo de mi vida... Vamos a ser padres. Todavía no sabemos nada, solo que de momento está todo perfecto y que tenemos una ilusión que nos cuesta mucho gestionar 🌻🥑🦋🦔🌙❤️", fue le mensaje que compartió en la red social en la que recoge más de 12 millones de seguidores.

Mira también: Miguel Herrán, reconocido actor de 'La Casa de Papel', sufre incendio en su vivienda

En la galería de fotografías no solo se logra observar la ecografía que le tomaron al bebé que viene en camino, sino que también revela momentos cruciales que han vivido como pareja, pues aparecen rodeados de sus seres queridos y también de sus mascotas. Con esta noticia, el joven dio a conocer que María Pedraza, la intérprete de Alison Parker en la primera temporada de 'La Casa de Papel' será oficialmente tía, pues es hermana de Celia, su actual pareja.

No te pierdas: Miguel Herrán evidenció en fotos cómo ha cambiado su estado de ánimo en confinamiento